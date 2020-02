Oba suma na koronavirus v UKC Maribor ovržena

Maribor, 25. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so v ponedeljek zabeležili sum na okužbo z novim koronavirusom pri dveh osebah, vendar so sum s testiranjem ovrgli. Oba testa sta bila negativna, je danes za STA povedal predstavnik uprave kliničnega centra Janez Lencl. Iz previdnosti so prepovedali vse obiske v UKC Maribor.