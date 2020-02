Na Mali Mojstrovki nastala smrtno nevarna snežna razpoka

Kranj, 25. februarja - V Pripravniški grapi na Mali Mojstrovki je nastala smrtno nevarna snežna razpoka oz. opast, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Tamkajšnji policisti in gorski reševalci vzpone in gibanje na tem območju odsvetujejo, morebitne obiskovalce pa pozivajo k veliki previdnosti.

Kot so kranjski policisti zapisali na družbenem omrežju Facebook, je "vrag tam vzel šalo". Dodali so, da se razpoka naravnega nastanka še povečuje. "Imejte radi življenje in ne ignorirajte opozoril," so opozorili.