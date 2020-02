Nekdanji kitajski najemniki mariborskega letališča s tožbo nad državo

Maribor, 25. februarja - Družba Aerodrom Maribor, preko katere so kitajski lastniki s podjetjem SHS Aviation do julija lani najemali mariborsko letališče, je napovedala odškodninsko tožbo zoper državo. Z njo bodo zahtevali vračilo dobrega 2,1 milijona evrov plačanih najemnin, kolikor so jih plačali v času trajanja najemne pogodbe, ter stroškov in izgubljenega dobička.