Luka Dončić popeljal Dallas do zmage nad volkovi

Dallas, 25. februarja - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA doma gostil Minnesota Timberwolves in zmagal s 139:123. Dončiću je sicer malo zmanjkalo do novega trojnega dvojčka z 20 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami, a je skupaj s Timom Hardawyem ml., ki je dosegel 23 točk, Dallas popeljal do zmage.