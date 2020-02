Dnevnik o propadajočih stavbah po Ljubljani (25. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Peter Pahor v komentarju Tolerantna do razpadajočih stavb piše o razlogih za problematiko zanemarjenih, propadajočih in zapuščenih stavb, ki pesti Ljubljano. Kot meni avtor, med slednje sodijo izjemno dolgi postopki določitve pripadajočih zemljišč in insolvenčni postopki.