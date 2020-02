Primorske novice o pripravljenosti na koronavirus (25. 2.)

Koper, 24. februarja - Jasna Arko v komentarju Zaradi mlačnosti strah in stiska piše o koronavirusu in pristojnih, ki zatrjujejo, da ne kaže zganjati panike. A avtorica meni, da se med ljudmi vseeno krepi vtis, da gre za izmikanje in da so razmere v resnici resnejše, se jih pa najodgovornejši ne zavedajo.