Kraftwerk ob 50-letnici napovedali turnejo po Severni Ameriki

New York, 26. februarja - Nemški pionirji elektronske glasbe Kraftwerk so ob 50. obletnici delovanja napovedali turnejo po Severni Ameriki. Legendarna skupina, ki je navdihnila glasbenike od Davida Bowieja preko Daft Punk do Kanyeja Westa, bo turnejo, ki bo vključevala 27 nastopov po ZDA in Kanadi, začela 19. junija v ameriškem Seattlu.