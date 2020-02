Med sečnjo lesa se je na Cerkljanskem huje poškodoval 43-letni moški

Cerkno, 24. februarja - Na pobočju Kojce v občini Cerkno je v soboto okoli 10. ure prišlo do delovne nesreče v gozdu. Med sečnjo je 43-letnega občana, ki je stal ob kmetijskem traktorju, zadela ena od vej podirajočega drevesa. Dobil je močnejši udarec v glavo in je huje poškodovan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.