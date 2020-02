Demokratski konkurenti skušajo ustaviti uspeh Sandersa

New York, 24. februarja - Demokrati v Washingtonu in predsedniški kandidati skušajo po uvodnih dobrih rezultatih na strankarskih volitvah in zborovanjih zaustaviti pohod Bernieja Sandersa do predsedniške nominacije stranke. Senator iz Vermonta pa je objavil 1500 milijard dolarjev vreden predlog za uvedbo javnega sistema otroškega varstva.