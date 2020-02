Ministrstvo upa, da bodo nov zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti v DZ vložile poslanske skupine

Ljubljana, 24. februarja - V šolskem sindikatu Sviz so se v izjavi za javnost zavzeli za čim prejšnji sprejem novega zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Zakon so sicer pripravljali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ker je vlada padla, ga ta ne more več vložiti v DZ, si pa na ministrstvu želijo, da bi to naredile poslanske skupine.