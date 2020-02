Turistične agencije kljub koronavirusu v Italiji ne odpovedujejo potovanj

Ljubljana, 24. februarja - Slovenske turistične agencije oz. organizatorji potovanj zaenkrat kljub izbruhu koronavirusa v Italiji svojih potovanj ne odpovedujejo. Kot so v nekaterih agencijah pojasnili za STA, spremljajo navodila in usmeritve zunanjega ministrstva in inštituta za javno zdravje, pristojnim inštitucijam pa bodo sledili tudi v prihodnje.