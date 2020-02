Pahor in Milanović se bosta prvič sestala v četrtek na Otočcu

Ljubljana/Zagreb, 24. februarja - Slovenski predsednik Borut Pahor in novi hrvaški predsednik Zoran Milanović se bosta prvič sestala v četrtek na Otočcu, so danes sporočili iz Pahorjevega urada. To bo prva Milanovićeva pot v tujino, odkar je pretekli teden prisegel kot hrvaški predsednik, so potrdili v njegovem uradu.