V Sloveniji doslej na koronavirus testirali 13 ljudi, vsi negativni

Ljubljana, 24. februarja - V Sloveniji so doslej na koronavirus testirali 13 ljudi, vsi so bili negativni, je na današnji novinarski konferenci dejala Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Simone Repar Bornšek zaščitni ukrepi, kot so maske, zaradi tega virusa trenutno niso potrebni.