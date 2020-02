Newyorške borze so se pridružile svetovnim razprodajam

New York, 24. februarja - Newyorške borze so danes posnemale zgled iz Azije in Evrope in trgovalni dan začele z velikimi padci. Vlagatelji se bojijo, da je prepozno za zaustavitev širjenja koronavirusa po svetu, z vse več primeri bolezni in uvedenimi zaščitnimi ukrepi pa se krepi tudi potencialna škoda za svetovno gospodarstvo.