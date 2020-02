O aktivnostih zaradi koronavirusa tudi odbor DZ za zdravstvo

Ljubljana, 24. februarja - O aktualnih razmerah in aktivnostih glede koronavirusa bo v torek sklican odbor DZ za zdravstvo. O sklicu seje je danes parlamentarne stranke obvestil predsednik odbora Franc Trček, ki v upanju, da se izbruh virusa ne bo zlorabljal za politične namene in da ne pride do ustvarjanja nepotrebne panike, vse poziva k zmernosti in preudarnosti.