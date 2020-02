SBI TOP v nov teden s krepkim padcem

Ljubljana, 24. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je prvi dan novega tedna začel s krepkim padcem. Izgubil je 3,76 odstotka in se oblikoval pri 942,73 točke. Najbolj so ga potisnile navzdol delnice Luke Koper, Petrola in Krke. Sklenjenih je bilo za skupaj 3,9 milijona evrov poslov.