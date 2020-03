Ljubljana, 26. marca - V času epidemije so ljudje doma in veliko časa namenijo spremljanju najrazličnejših medijev, predvsem informativnih oddaj na vseh televizijah, ugotavlja Mediana. Spremljanje medijev se je v času epidemije podvojilo, najbolj znanih informativnih oddaj na POP TV in programih Televizije Slovenija pa se je več kot podvojilo, so navedli.