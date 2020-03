Novi koronavirus: Kako se prenaša in kakšni so zaščitni ukrepi?

Ljubljana, 4. marca - Novi koronavirus sars-cov-2 se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom na razdalji do 1,5 metra. Točna inkubacijska doba še ni znana, glede na ostale koronaviruse pa je ocenjena na dva do 12 dni. V povprečju naj bi bila inkubacijska doba dolga približno šest dni.