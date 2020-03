Razširjenost novega koronavirusa po svetu

Ljubljana, 2. marca - Novi koronavirus je po zadnjih podatkih v svetu zahteval že več kot 3000 življenj, skoraj 90.000 ljudi pa je okuženih. Iz Kitajske se je razširil že na praktično vse celine sveta. Doslej so ga potrdili v 63 državah. Smrtne primere so zabeležili v enajstih. Objavljamo tabelo s številom potrjenih okužb in smrtnih primerov v posameznih državah.