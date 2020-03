Novi koronavirus: Kaj je in kakšni so simptomi okužbe?

Peking, 4. marca - Na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Poimenovali so ga sars-cov-2, bolezen, ki jo povzroča, pa covid-19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico.