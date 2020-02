ECB zbira predloge o vodenju denarne politike do konca aprila

Ljubljana, 24. februarja - Evropska centralna banka (ECB) v okviru letošnjega postopka pregleda strategije denarne politike vabi k oddaji mnenj in zamisli o tem, kako naj jo centralna banka izvaja v okviru, ki ga določa pogodba o delovanju EU. Zainteresirani lahko predloge in mnenja oddajo do 24. aprila na portalu ECB vas posluša.