Irski režiser Neil Jordan praznuje 70 let

Dublin, 25. februarja - Irski režiser, scenarist in pisatelj Neil Jordan, ki med drugim podpisuje filma Igra solz ter Intervju z vampirjem, danes praznuje 70. rojstni dan. Jordan slovi kot slogovno raznolik avtor, ki v delih pogosto raziskuje vprašanja identitete in družbenih odnosov. Kot režiser, ki deluje na Irskem in mednarodno, se je nazadnje podpisal pod film Greta.