Hrvaška bo zaradi koronavirusa okrepila zdravstveni nadzor na dveh mejnih prehodih s Slovenijo

Zagreb/Beograd, 24. februarja - Na Hrvaškem so okrepili sanitarne in zdravstvene ukrepe zaradi pojava novega koronavirusa v italijanskih deželah Benečija in Lombardija. V Zagrebu so danes napovedali, da bodo med drugim na mejnih prehodih s Slovenijo Rupa/Jelšane in Pasjak/Starod postavili zabojnike, v katerih bodo naloge opravljali sanitarni inšpektorji in zdravniki epidemiologi.