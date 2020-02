Na trasi drugega tira odkrili 120.000 let stare kosti nosoroga

Črni Kal, 24. februarja - Pri odkopavanju tal na eni od dostopnih cest do bodoče trase drugega železniškega tira Divača-Koper so odkrili ostaline fosilnih kosti 120.000 let starega nosoroga. Izkopavanja se bodo nadaljevala še tri tedne, v tem času bodo pripravljalna dela na tem delu začasno mirovala, so danes sporočili iz projektnega podjetja 2TDK.