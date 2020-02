Ukrepi glede koronavirusa ohromili FJK

Trst, 24. februarja - Furlanija - Julijska krajina (FJK) se je zaradi izrednih ukrepov za zajezitev koronavirusa danes dejansko ustavila. Šole in univerze bodo do 1. marca zaprte, do takrat ne bo kulturnih in drugih prireditev, odpovedani so verski obredi in pogrebi. Na Tržaškem v strahu pred virusom medtem množično nakupujejo hrano, zaščitne maske in razkužila.