Festival Diagonale bo nagradil igralko Ursulo Strauss

Gradec, 26. februarja - Avstrijska gledališka, filmska in televizijska igralka Ursula Strauss bo na festivalu avstrijskega filma Diagonale, ki bo potekal od 24. do 29. marca v Gradcu, prejela veliko festivalsko nagrado za prispevek k avstrijski filmski kulturi. Podelili ji jo bodo za "dosledno in raznoliko delo". To bo zanjo tretja nagrada na Diagonalah.