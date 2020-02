Tovšakovi pogojna zaporna kazen za še eno oškodovanje Vegrada

Celje, 24. februarja - Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak, ki je priznala kaznivo dejanje, povezano z oškodovanjem tega gradbenega podjetja, danes izrekel enotno pogojno kazen štirih let in petih mesecev zapora s preizkusno dobo osmih let. Prvoobdolženi v tej zadevi Matej Košič pa krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.