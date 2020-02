Zaradi koronavirusa preložili letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa

Peking, 24. februarja - Na Kitajskem so zaradi izbruha novega koronavirusa preložili letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki bi se moralo začeti marca. O novem datumu začetka zasedanja bo odločil stalni odbor ljudskega kongresa. Zasedanje so preložili prvič po 35 letih. Odbor je danes tudi popolnoma prepovedal trgovino z divjimi živalmi in njihovo uživanje.