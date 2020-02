Šaleško eko gibanje nezadovoljno z Zajčevim odzivom

Ljubljana, 24. februarja - Šaleško eko gibanje je kritično do odziva ministra za okolje in prostor Simona Zajca na zahtevo po zadržanju uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki so mu jo predali prejšnji teden. Še naprej so prepričani, da je uredba v nasprotju z ustavo, imajo tudi več vprašanj v zvezi s sodelovanjem javnosti pri pripravi predpisa.