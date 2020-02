Koronavirus se iz Irana širi v države v regiji

Teheran/Kabul/Kuvajt, 24. februarja - Novi koronavirus se iz Irana, kjer je po zadnjih podatkih zahteval najmanj 12 smrtnih žrtev, širi v države v regiji. O prvih primerih poročajo iz Kuvajta, Bahrajna, Afganistana in Iraka. Več držav v regiji je prepovedalo potovanja v in iz Irana ter prekinilo letalske povezave s to državo.