Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja nespremenjene

Ljubljana, 24. februarja - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih se januarja v primerjavi z lanskim decembrom v povprečju niso spremenile, v primerjavi z lanskim januarjem pa so se zvišale za 0,3 odstotka. Med skupinami dejavnosti po namenu porabe so se januarja v primerjavi z decembrom podražili proizvodi za investicije in proizvodi za široko porabo.