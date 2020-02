Ljubljana, 24. februarja - Okrogla miza na temo človekovih pravic v informacijski družbi v organizaciji zavoda Državljan D, na kateri bosta sodelovala vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora v pisarni informacijskega pooblaščenca Jelena Burnik in namestnik varuha človekovih pravic Miha Horvat, bo danes ob 18. uri v Pritličju na Mestnem trgu 2, so sporočili iz zavoda.