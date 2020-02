Spopadi med Izraelci in Palestinci zahtevali žrtve

Jeruzalem/Damask, 24. februarja - Ponoči je znova prišlo do obstreljevanja med Palestinci in izraelsko vojsko. Palestinska skrajna skupina Islamski džihad je izstrelila več raket na območje Izraela, ki je odgovoril z letalskimi napadi na položaje skupine v Gazi in Siriji. Tam je umrlo šest pripadnikov sil, ki se borijo na strani sirskega režima.