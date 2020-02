V FJK zaradi novega koronavirusa izredni ukrepi do 1. marca

Trst, 24. februarja - V Furlaniji - Julijski krajini (FJK) od danes do nedelje 1. marca veljajo izredni ukrepi za zajezitev koronavirusa, potem ko so v sosednjih deželah zabeležili primere okužb in smrtne žrtve. Zaprti so vrtci, osnovne in srednje šole ter muzeji in kulturne ustanove, kulturne, športne in verske prireditve so odpovedane, poročajo italijanski mediji.