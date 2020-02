New Haven, 24. februarja - Na teniškem turnirju ATP v Delray Beachu (621.780 evrov nagradnega sklada) sta se v finalu pomerila Japonec Yoshihito Nishioka in Američan Reilly Opelka, četrti nosilec. Slednji je zmagal s 7:5, 6:7 (4) in 6:2 ter osvojil svoj drugi naslov ATP v karieri.