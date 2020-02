Ponoči gorelo v družbi za ravnanje z odpadki v Mariboru

Maribor, 24. februarja - V nedeljo pozno zvečer je zagorelo v družbi za ravnanje z odpadki na Lahovi ulici v Mariboru. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je gorelo približno 500 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala. Gasilci so požar pogasili in čez noč postavili gasilsko stražo.