V Avstriji zaskrbljenost glede koronavirusa v Italiji; na meji več ur ustavljena vlaka

Dunaj, 24. februarja - Iz strahu pred novim koronavirusom sta bila v nedeljo na meji med Italijo in Avstrijo več ur ustavljena dva vlaka s skupno okoli 500 potniki. Razlog za preplah sta bili dve potnici z vročino in kašljem. V Avstriji se pojavlja celo ideja o ponovni uvedbi nadzora na meji z Italijo, kjer so našteli že več kot 150 primerov okužb.