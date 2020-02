Deželne volitve v Hamburgu zanesljivo socialistom

Hamburg, 23. februarja - Na deželnih volitvah v Hamburgu so zanesljivo večino prejeli socialdemokrati (SPD), kažejo prve projekcije volilnega izida, ki jih je objavila televizija ARD. Prepričali so 37,6 odstotka volivcev, Zeleni, ki so s SPD že doslej sestavljali vladno koalicijo, pa 25,4 odstotka. CDU je podprlo 11,4 odstotka volivcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.