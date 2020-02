Prijeli osumljenca, ki je grozil policistoma in skušal pobegniti z otrokom

Medvode, 23. februarja - Policiste so v nedeljo nekaj po 10. uri obvestili o sporu med bivšima zakoncema na območju Medvod. Na kraju so izsledili 36-letnega moškega, ki je pričel policistoma groziti s kolom in ju odganjati, nato pa je pobegnil v vozilo in se skupaj z otrokom v vozilu odpeljal s kraja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.