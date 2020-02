Ljubljana, 23. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je čakalna doba za osebna vozila ob vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje ocenjena na do eno uro, na prehodu Starod pa do pol ure. Zaradi prireditev so na Ptuju Maistrova, Raičeva in Trstenjakova ulica popolnoma zaprti za promet do 20. ure.