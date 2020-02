Policija obravnava nasilno smrt 27-letnice na območju Straže

Straža, 23. februarja - Policija na območju občine Straža obravnava nasilno smrt 27-letne ženske, so za STA potrdili na Policijski upravi Novo mesto. O dogodku so bili obveščeni nekaj pred 12. uro. Ženska je umrla na kraju, eno osebo pa so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po poročanju 24ur.com naj bi 31-letni moški z nožem ubil svojo partnerico, nato pa ranil še sebe.