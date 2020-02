Odpovedan beneški pustni karneval in vse prireditve v Benečiji

Benetke, 23. februarja - Oblasti v italijanski deželi Benečija so sporočile, da se bodo zaradi širjenja novega koronavirusa vse prireditve v okviru beneškega pustnega karnevala zaključile drevi, poročajo italijanski mediji. Prav tako so v Benečiji odpovedane vse druge prireditve, do 1. marca bodo med drugim zaprte tudi šole. Število okužb v Italiji je medtem preseglo 130.