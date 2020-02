Policija išče roparja trgovine na območju Dola pri Ljubljani

Ljubljana, 23. februarja - V soboto nekaj pred 20. uro je na območju Dola pri Ljubljani v trgovino vstopil neznan zamaskiran moški, ki je proti blagajničarki usmeril predmet, podoben pištoli, in zahteval denar. Iz blagajne je pograbil gotovino in s kraja zbežal. V dogodku ni bil nihče poškodovan, storilec pa je povzročil za nekaj sto evrov škode. Policija storilca še išče.

Moški je visok med 190 in 200 centimetri, zelo suhe postave, vsa oblačila in obutev so bila črna, na glavi je imel črno masko, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti še nadaljujejo zbiranjem obvestil za izsleditev neznanega storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.