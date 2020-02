Ljubljana, 23. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bodo zaradi prireditve na regionalni cesti Radmirje-Luče, na Ljubnem ob Savinji, do 16. ure občasne kratkotrajne popolne zapore. Na Ptuju bo na cestah Maistrove, Raičeve in Trstenjakove ulice popolna zapora zaradi prireditve veljala do 20. ure.