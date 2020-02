Na severu Italije zaradi širjenja koronavirusa v izolaciji 11 mest

Rim, 23. februarja - V Italiji, kjer je novi koronavirus zahteval dve življenji, je število okuženih preseglo 100, poročajo tuje tiskovne agencije in italijanski mediji. Italijanska vlada je v soboto zvečer sprejela ukrep o izolaciji enajstih mest v Lombardiji in Benečiji, kjer so odpovedali tudi pustne karnevale, športna tekmovanja ter druge javne prireditve.