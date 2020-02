Potres ob meji med Iranom in Turčijo zahteval več življenj

Istanbul, 23. februarja - Območje ob meji med Turčijo in Iranom je davi stresel potres z magnitudo 5,7, ki je v Turčiji zahteval najmanj sedem smrtnih žrtev, med njimi so trije otroci, so sporočile turške oblasti. V Iranu je najmanj 25 poškodovanih. V obeh državah je nastala tudi gmotna škoda.