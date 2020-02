Anketa Nove24TV: SDS in LMŠ podpora raste

Ljubljana, 23. februarja - Po podatkih javnomnenjske raziskave Nove24TV bi največ volivcev, če bi bile volitve v DZ danes, svojo podporo namenilo stranki SDS, in sicer 22,4 odstotka. Sledi LMŠ s 16,2-odstotno podporo, Levico podpira 5,4 odstotka, SD 5,3 in DeSUS 4,1. Podpora je zrasla SDS in LMŠ. Okoli 32,5 odstotka volivcev je neopredeljenih oz. ne bi šli na volitve.