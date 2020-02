V Južni Koreji zaradi širjenja koronavirusa razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti

Seul, 23. februarja - V Južni Koreji so danes potrdili dva nova smrtna primera in 123 novih okužb s koronavirusom. Zaradi hitrega širjenja okužb so oblasti v Seulu razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti in ukrepov, s katerimi želijo zajeziti širjenje virusa. Na Kitajskem je danes virus zahteval 97 življenj, potrdili so 648 novih primerov okužb.