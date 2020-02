Jesenice, 23. februarja - Pogrešajo 60-letnega Iva Matanovića z Jesenic. Od doma je odšel v soboto okoli 14. ure in se ni vrnil. Odšel je s sivim osebnim avtomobilom Peugeot 307 z registrsko oznako KR 52-11D. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, ima normalno postavo, brke in sive lase. Oblečen je bil v temne hlače, temnejšo športno jakno in črne čevlje.