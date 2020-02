Šestnajst točk Dragića za zmago Miamija, poraz Dallasa brez Dončića

Miami/Dallas, 23. februarja - Košarkarji moštva Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA prišli do svoje še 36 zmage po izjemni predstavi s 124:105 proti povsem razglašeni ekipi Cleveland Cavaliers. Kapetan slovenske zlate reprezentance Goran Dragić je k zmagi Miamija prispeval 16 točk. Medtem so Dallas Mavericks v odsotnosti Luke Dončića izgubili na gostovanju pri Atlanti.